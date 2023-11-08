Николай Мозговой покоится на Байковом кладбище.

Украинская продюсер, дочь легендарного композитора Николая Мозгового Елена Мозговая недавно посетила могилу своего известного отца. Об этом знаменитость рассказала на странице в Facebook.

Елена запостила видео, которое сняла на Байковом кладбище, где покоится Николай Петрович. Под видео она написала, что ее отец очень любил осень.

"Проверили, не выкопали ли можжевельник у папы. Все норм, прижился, не выкопали, сидит как надо тот можжевельник. Осень, кстати, его самое любимое время года... " - рассказала продюсер.

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Интересные факты о Николае Мозговом

Николай Мозговой - известный украинский композитор и эстрадный певец.

Начинал карьеру эстрадного певца в Ивано-Франковском ВИА "Беркут". В 1977 году был приглашен в Киевский мюзик-холл.

Слава к Мозговому пришла сперва как к композитору, когда в 1979 году София Ротару спела его песню "Рідний край".

Затем Николай Мозговой перешел в Укрконцерт и с тех пор начал исполнять собственные песни.

В 1986 году певцу присвоили звание заслуженного артиста, и он собрал свою группу "Вересень".

Также он организовывал музыкальные фестивали, а с 1999 года заведовал кафедрой теории и методики постановки голоса института искусств при Национальном педагогическом университете имени Драгоманова.

Кроме этого Николай Мозговой известен своей критикой в адрес современных украинских исполнителей, большинство из которых, по его словам, поют "под фанеру".

Находясь на посту генерального директора Дворца "Украина", еще за три месяца до смерти он постоянно настаивал на его реконструкции.

Добавим, что недавно Мозговая обвинила известного певца в нарушении авторских прав.

Напомним, что Елена Мозговая жестко прошлась по украинским звездам.

Также Елена Мозговая с матами обратилась к путинисту Киркорову. Она призвала артиста сидеть и молчать.

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