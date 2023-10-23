Сам артист пока не прокомментировал инцидент.

Продюсер Елена Мозговая обвинила певца SHUMEI в нарушении авторских прав. На своей странице в Facebook она написала, что артист на своем концерте исполнил песню ее отца "Минає день, минає ніч".

Инцидент возник из-за того, что права на песню принадлежат именно Елене, а она, в свою очередь, не давала разрешения Олегу Шумею на ее исполнение.

"Прислали видео, спрашивают, давала ли я права на исполнение… Во-первых, нет, не давала. Не знаю, кто это, но молодому поколению видно не говорили, что у каждой песни есть авторские права и для публичного исполнения их нужно получить…" – написала Мозговая.

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Также она раскритиковала его вокальные данные. По словам Мозговой, эта песня не под силу Шумею.

Нарушение авторских прав - скандал Козловского и Кондратюка

Более 10 лет назад возник скандал между Козловским и Кондратюком. Продюсер подал иск в суд на экс-подопечного из-за того, что он на своих концертах исполнял песни, права на которые принадлежат Кондратюку.

Недавно стало известно, что суды между ними длятся до сих пор. Козловский пожаловался, что экс-продюсер отнимает часть его военной зарплаты. Кондратюк, в свою очередь, назвал артиста неуком.

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