Известный украинский блогер Александр Волошин, который летом сбежал из Украины, похвастался дорогой покупкой за рубежом. Он сообщил, что приобрел недвижимость на острове Бали, Индонезия, куда переехал в октябре.
Беглец вышел на связь в своем Instagram и рассказал, что он стал владельцем роскошной виллы с бассейном. Мужчина уже успел продемонстрировать подписчикам свое жилье и объяснил, почему решился на такую дорогую покупку. Сам блогер не стал раскрывать стоимость дома, однако средняя цена таких вилл на Бали может составлять примерно 120 тысяч долларов.
В комментариях под постом Волошина его подписчики засыпали его комментариями и сразу выяснили, что ранее этот дом принадлежал другой блогерше Владе Гармаш. Вероятно, именно у нее Александр купил виллу.
"Как сказала бы моя мама: "я и мечтать о таком не могла". Александр Олегович купил виллу на Бали. А купил я эту виллу не только потому, что я мечтал, но и потому, что мечтала моя мама. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того, чтобы эти деньги заработать, нужно сделать вот такие и такие действия", - прокомментировал покупку звезда сети.
Кстати, под видео Волошина нет негативных комментариев, лишь некоторые пользователи упрекнули его за такую покупку во время войны, однако большинство порадовались за блогера и восхищаются им.
Также Александр добавил, что виллу можно сдавать в аренду за 4000 долларов в месяц. Вероятно, когда блогер не будет жить там, то она будет временным жильем для туристов.
Что известно о побеге Волошина
Александр признался, что покинул Украину в августе этого года. Сначала он находился в Польше, а затем переехал в Испанию, где, вероятно, планирует жить. Зиму блогер решил провести на Бали. При этом предателем мужчина себя не считает. По его словам, он якобы даже из-за границы продолжает помогать ВСУ.
После выезда из Украины инфлюенсер записал скандальное видео "Кто предатель". В нем он попытался оправдаться за свой побег и занялся поиском "виновных". Он заявил, что причиной выезда стала якобы так называемая система, царящая в Украине. Волошин сказал, что вернется на родину тогда, когда она изменится.
Напомним, ранее Анна Тринчер высказалась о бывшем Волошине. Певица ответила, как переживала развод с экс-супругом.