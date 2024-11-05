Блогер после переезда в другую страну решил стать владельцем жилья.

Известный украинский блогер Александр Волошин, который летом сбежал из Украины, похвастался дорогой покупкой за рубежом. Он сообщил, что приобрел недвижимость на острове Бали, Индонезия, куда переехал в октябре.

Беглец вышел на связь в своем Instagram и рассказал, что он стал владельцем роскошной виллы с бассейном. Мужчина уже успел продемонстрировать подписчикам свое жилье и объяснил, почему решился на такую дорогую покупку. Сам блогер не стал раскрывать стоимость дома, однако средняя цена таких вилл на Бали может составлять примерно 120 тысяч долларов.

В комментариях под постом Волошина его подписчики засыпали его комментариями и сразу выяснили, что ранее этот дом принадлежал другой блогерше Владе Гармаш. Вероятно, именно у нее Александр купил виллу.

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"Как сказала бы моя мама: "я и мечтать о таком не могла". Александр Олегович купил виллу на Бали. А купил я эту виллу не только потому, что я мечтал, но и потому, что мечтала моя мама. А я понимаю, что это просто цель, которая стоит вот столько денег, и для того, чтобы эти деньги заработать, нужно сделать вот такие и такие действия", - прокомментировал покупку звезда сети.

Кстати, под видео Волошина нет негативных комментариев, лишь некоторые пользователи упрекнули его за такую покупку во время войны, однако большинство порадовались за блогера и восхищаются им.

Также Александр добавил, что виллу можно сдавать в аренду за 4000 долларов в месяц. Вероятно, когда блогер не будет жить там, то она будет временным жильем для туристов.

Что известно о побеге Волошина

Александр признался, что покинул Украину в августе этого года. Сначала он находился в Польше, а затем переехал в Испанию, где, вероятно, планирует жить. Зиму блогер решил провести на Бали. При этом предателем мужчина себя не считает. По его словам, он якобы даже из-за границы продолжает помогать ВСУ.

После выезда из Украины инфлюенсер записал скандальное видео "Кто предатель". В нем он попытался оправдаться за свой побег и занялся поиском "виновных". Он заявил, что причиной выезда стала якобы так называемая система, царящая в Украине. Волошин сказал, что вернется на родину тогда, когда она изменится.

Напомним, ранее Анна Тринчер высказалась о бывшем Волошине. Певица ответила, как переживала развод с экс-супругом.

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