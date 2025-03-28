Блогер вышел на связь после инцидента и рассказал о последствиях ограбления.

Скандальный украинский блогер Александр Волошин, который накануне сообщил, что его дом ограбили, рассказал, что именно у него исчезло. Украинец, который выехал за границу, рассекретил стоимость драгоценностей, которые похитили неизвестные.

Волошин выехал за границу летом прошлого года. За почти год он успел пожить на острове Бали, где приобрел себе виллу, в Испании и в Польше, где сейчас снимает дом. Одиозный блогер вышел на связь в сети и отметил, что его ограбили. Ранее он рассказывал, что обратился за помощью к правоохранителям и сейчас все его свободное время уходит на то, что найти виновных и вернуть утраченное.

На этот раз в своем Instagram интернет-знаменитость рассказал, что, придя домой, он не заметил значительных последствий ограблений. В частности, на первом этаже дома совсем не было беспорядка, а лишь открытые шкафы.

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Александр предположил, что грабители могли знать, где именно хранит драгоценности и другие ценные вещи блогер - в своем кабинете. Именно в этой комнате был беспорядок и следы грабителей.

Инфлюенсер обнаружил, что у него исчезло 3000 злотых (30 тысяч гривен), часы Rolex за 22 тысячи евро (более миллиона гривен), 5 тысяч долларов (примерно 200 тысяч гривен), телефон, документы на виллу на Бали. Злоумышленники похитили из кабинета сейф, в котором были все эти вещи. Но самыми важными у него были документы - украинский и заграничный паспорта.

"В сейфе был загранпаспорт. Основная проблема - это загранпаспорт. Украинский паспорт восстанавливается, а заграничный - я не восстановлю", - написал экс-супруг певицы Анны Тринчер.

Напомним, ранее Александр Волошин возглавил тренды YouTube. В феврале блогер выпусти новую песню "Ненько". Трек быстро завирусился в сети и стал самым популярным в Украине. Исполнителю даже удалось вытеснить из украинских музыкальных трендов россиянина Моргенштерна, чьи треки долгое время был на первых местах в чартах.

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