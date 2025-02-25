Блогер вытеснил с первого места российского рэпера Моргенштерна и прокомментировал свой успех.

Скандальный украинский блогер Александр Волошин, который в прошлом году уехал из Украины во время войны, выпустил новую песню "Ненько". Трек помог исполнителю возглавить музыкальные тренды Украины на платформе YouTube.

Композиция увидела свет накануне, 24 февраля. Всего за сутки после премьеры клип, который, похоже, понравился украинцам, несмотря на позицию ее автора, собрал уже почти 350 тысяч прослушиваний на стриминговом сервисе и 54 тысячи лайков.

Видео дня

Благодаря просмотрам клипа украинцами он попал на первое место во вкладке "Популярное" на YouTube через один день после релиза, что делает "Ненько" самой популярной песней в Украине сейчас. В песне блогер спел о тоске по родине, которую оставил по собственному желанию. В музыкальном видео, главными героями которого стал сам Александр и его мама Елена, показал кадры из детства.

Волошин уже успел прокомментировать свой успех в соцсетях. Он вышел на связь и отметил, что очень рад, что вытеснил с первого места российского рэпера Моргенштерна, который больше недели лидировал в рейтинге.

"Поздравляю, мы выбили Моргенштерна две песни хоть из каких-то трендов, а сейчас именно из трендов YouTube. Он там сидел с двумя треками и сейчас там "Ненько". Я вижу, что вам нравится песня. Ожидал того, что она будет работать, что она откликнется людям. Но что вот так мы сможем...", - сказал исполнитель в Instagram.

Правда, песни Моргенштерна до сих пор остаются лидерами в трендах на платформе. В частности, его треки "Повод", "Дом" и "Красный флаг" сейчас занимают второе, третье и пятое место среди самых популярных песен в Украине.

Четвертую строчку заняла композиция певицы Klavdia Petrivna - "Невже". Кроме того, в рейтинг также попала Светлана Лобода с украиноязычным треком "Инстинкт" и американская звезда Леди Гага с хитом "Abracadabra".

Напомним, ранее Александр Волошин признался, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Одиозный блогер рассказал, как запрещенные вещества влияли на его состояние.

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