Мужчина рассказал об инциденте в сети.

Известный украинский блогер Александр Волошин, который стал участником многих скандалов и в прошлом году уехал из Украины, рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним на днях. Одиозный инфлюенсер сообщил, что его ограбили.

Как известно, после выезда за границу мужчина жил некоторое время в Испании и даже приобрел виллу на Бали, которую сейчас сдает в аренду. В последнее время он живет в Варшаве, Польша. Там Александр снимает большой дом.

В своем Instagram он рассказал, что стал жертвой преступников. Оказалось, что его арендованный дом за границей ограбили. Волошин опубликовал в сети кадры, на которых показался с правоохранителями, которые приехали на его вызов. Они провели осмотр дома и зафиксировали факт ограбления.

Видео дня

Что именно украли у блогера, он раскрывать не стал, но отметил, что сейчас вместе с полицией занимается поиском злоумышленников. В то же время добавил, что даже рад, что ограбление произошло сейчас, а не раньше, когда его моральное состояние было далеко не самым лучшим.

"Произошла для меня малоприятная ситуация. Мой дом ограбили. Сейчас работаю со следователями и с полицией, все время идет туда. Поэтому о деталях позже. Но я очень счастлив, что это произошло в момент, когда меня уже не сбить с моего пути. Если бы это произошло три месяца назад, у меня снова бы началась депрессия", - поделился мужчина.

К слову, Волошин уехал из Украины летом 2024 года. После побега Александр попытался найти "виновных" в своем выезде и опубликовал скандальное видео "Кто предатель?". Тогда он выдал, что в его выезде якобы виновата так называемая "система" в Украине. Пока что возвращаться блогер не планирует.

Напомним, ранее Александр Волошин признался, что злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Блогер рассказал, как запрещенные вещества влияли на его состояние. Он также признался, смог ли избавиться от вредных привычек.

Вас также могут заинтересовать новости: