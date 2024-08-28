Артист поделился, как чувствует себя сейчас.

Известный украинский певец-беглец Олег Винник, который ранее прокомментировал свой выезд за границу во время войны, впервые заговорил о своей болезни. Исполнитель ответил, как чувствует себя сейчас.

Как известно, артист сбежал из Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Знаменитость утверждал, что уехал из-за болезни, которую лечит за рубежом. Более 2 лет Олег молчал о войне и исчез из инфопространства. Он жил в Германии.

Однако на днях певец неожиданно вышел на связь и пытается восстановить свою репутацию в Украине. В частности, Винник стал гостем в программе "Говорить вся країна", где признался, действительно ли он болел.

Артист говорит, что не врал два года назад и у него действительно было редкое заболевание. Звезда не стал делиться подробностями, но отметил, что долгое время находился в ужасном состоянии. Более того, по его словам, из-за плохого самочувствия он не понимал вернется ли к привычной жизни.

Сейчас, признается Олег, он чувствует себя лучше и готов снова выступать на сцене и выпускать новые песни.

"Слава Богу становится уже все лучше и сегодня я уже на коне, как говорится. Многие люди уже знают, что я болел еще до войны. Первый год Олега не было ни для кого: ни для себя, ни для кого. Я вообще не знал, вернусь ли к жизни. Тогда, конечно, мои соцсети были закрыты моим бывшим менеджментом. О болячках моих не хочу рассказывать, чтобы люди ходили ко мне на концерты. Это очень ценные для меня вещи", - рассказал исполнитель.

Напомним, ранее известный украинский продюсер высказался о возвращении Олега Винника.

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