Артист ответил на упреки хейтеров.

Известный украинский певец-беглец Олег Винник, который недавно впервые за 2,5 года вышел на связь, прокомментировал свой выезд за границу в начале полномасштабного вторжения. Артист поделился, как реагирует на хейт по поводу его побега.

Исполнитель в новом эпизоде ток-шоу "Говорить вся країна" заявил, что во время своего молчания он помогал ВСУ и, мол, мысленно был с Украиной, пишет ТСН. Также Винник добавил, что сейчас он работает над многими новыми песнями, которые планирует выпустить в ближайшее время.

"Я никуда не убегал, чтобы куда-то возвращаться, это не в моем стиле. И я, в конце концов, делаю свое дело. Я благодарю своих поклонников, которые ходили на концерты и платили деньги. И слава тебе Господи, что я их не потратил. Я не зарабатывал на войне, а все отдавал, отдаю и буду отдавать дальше. Если бы Господь не давал мне песни, то мы бы не общались с вами сегодня. Они есть, они пишутся", - отметил Олег.

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После новости о возвращении артиста на сцену на него полился шквал критики в сети. Сам Винник говорит, что он не обращает внимания на хейт. А относительно того, что его место в украинском шоу-бизнесе уже занято, то отмечает, что у него нет времени думать об этом.

"Мне безразлично, кто и что говорит и выдумывает. Не нужно занимать чью-то нишу. Будьте собой, найдите свое лицо. И не пытайтесь на чужом коне доехать до рая. В конце концов, я уже до сегодняшнего дня столько видел своих дублеров. Дай Бог им всего, что они хотят. Меня это не интересует. Меня интересует только то, когда наступит победа и когда мы будем жить в мире", - сказал певец.

На вопрос о том, готов ли Олег записать новый трек в дуэте с украинскими звездами, в частности, Андреем Кравченко, которого часто сравнивают с Винником, то исполнитель говорит, что ему это не интересно.

"У меня до сегодняшнего дня стоит очередь за дуэтами. Мне это абсолютно не интересно. Мне интересно только одно - когда наступит победа. А Андрею лучше было бы обратиться к Мадонне или к Дженнифер Лопес, будет более удачный дуэт. Потому что у них больше денег", - выдал артист.

Как известно, Винник сбежал в Германию в начале большой войны и исчез из инфопространства. Он рассказывал, что якобы лечил болезнь за границей. Певец не выходил на связь, а на днях объявил о своем возвращении и даже выпустил новую песню "Мої люди".

Напомним, ранее известный продюсер высказался о возвращении Олега Винника.

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