Мужчина также рассказал, что стоит изменить певцу.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский высказался о возвращении певца Олега Винника и его молчании за годы войны.

Мужчина отметил, что послушал новую песню исполнителя "Мої люди" и не был в восторге от трека.

"Там просто нечего обсуждать. На самом деле. И как будто не было этих двух лет. Будто не было никакой войны, этого молчания, непонятных интервью. Какая-то другая реальность. Параллельная", - прокомментировал Ясинский в интервью Славе Демину.

Он также высказался об отношениях Винника и его экс-продюсера Александа Горбенко. По словам Михаила, сейчас артисту не хватает надежного плеча наставника, об этом он сказал так:

"Они были очень большими друзьями. Саша пожертвовал своими бизнес-делами ради карьеры этого певца. Он в него поверил. Полюбил как друга. Он отчаянный артист, настоящий артист, открытый, немножко здоровое безумие. От таких людей, мы очень многого требуем. К сожалению. А сейчас я смотрю, это человек немножко с другой планеты. Винник отвернулся от Александра, и это было до войны. Здесь должна быть сейчас мощная команда, которая все это возьмет на себя. Но, что мы видим? Что никакой команды нет. Мы видим одни и те же фотографии, этот логотип. Эти буквы O и V, тактические знаки российской армии во время вторжения. Естественно, что от этого надо избавляться".

К слову, новая песня Винника "Мої люди" стала первой композицией, которую он выпустил после 24 февраля 2022 года. Как известно, в начале войны певец сбежал за границу и поселился в Германии. Сам Винник утверждал, что уехал якобы из-за сложного заболевания и позже вообще исчез из инфопространства.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк ответил, смогут ли Потап и Винник вернуться на сцену.

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