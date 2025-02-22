Исполнитель, как всегда, не стал реагировать на критику, а просто поблагодарил поклонников.

Известный украинский певец Олег Винник, который выехал за границу, дал два концерта в небольшом зале 14 и 15 февраля в Праге, Чехия. Выступление артиста не обошлось без скандалов в сети, поскольку там он забыл о своем обещании и спел на русском, из-за чего нарвался на хейт от украинцев. Впервые после инцидента исполнитель вышел на связь и обратился к фанатам.

В 2023 году знаменитость публично заявил, что больше не будет исполнять свои русскоязычные хиты, поскольку, как он говорил ранее, петь на русском - это то же самое, что облевать себя. Но уже через два года успешно нарушил это обещание. В частности, он спел на сцене песни "Не ты" и "Счастье". После этого случая экс-продюсер артиста Александр Горбенко обвинил его во лжи и резко высказался о нем.

Однако сам Винник не реагирует на хейт в сети и со стороны коллег. В своем TikTok он опубликовал новое видео, на котором обнародовал кадры с вышеупомянутых концертов, а также показал фото с женой - певицей Таюне.

Видео дня

В нем он обратился к поклонникам, но не из-за хейта. Певец поблагодарил присутствующих на выступлениях за "доверие и веру" и заявил, что планирует устраивать подобные концерты и в дальнейшем.

"Вот мы наконец вживую встретились на концертах в Праге. Я благодарю вас, мои люди, что приехали из разных уголков мира, что привезли с собой любовь. За невероятную магическую атмосферу. За незабываемые воспоминания. Я так доволен и благодарен за доверие и веру. Счастья нам и мира. Люблю", - сказал исполнитель.

Правда, без хейта не обошлось и на этот раз. Украинцы снова упрекнули Винника за его выезд за границу и песни на русском языке:

"Приезжай в Украину, познаешь реальную любовь "своих людей"

"А почему были русскоязычные песни на концерте?"

"Приглашаем тебя в Украину. Почувствуй нашу "искреннюю любовь земляков". Люди, которые выбросили финансы на билеты, лучше бы те деньги направили в правильное русло"

Напомним, ранее в команде Олега Винника отреагировали на то, что он пел на русском в Праге. Глава фан-клуба Валерия Барон в ироничной форме ответила на хейт и вступилась за кумира.

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