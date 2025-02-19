Он подчеркнул, что Олег исполнил свои русскоязычные песни запланировано.

Экс-продюсер Олега Винника - Александр Горбенко - рассказал, почему артист недавно пел на русском языке на концерте в Чехии.

Отметим, что 14 февраля Винник впервые с начала полномасштабной войны выступил перед зрителями. Его концерт состоялся в городе Прага. Однако ранее исполнитель подчеркивал, что не будет петь на русском языке на сцене, но не сдержал собственных обещаний и со сцены прозвучали композиции "Счастье" и "Не ты". После этого его захейтили в сети.

На эту критику уже отреагировала глава его фан-клуба Валерия Барон. Женщина отметила, что это произошло незапланированно по просьбе людей в зале. Но бывший продюсер Олега отметил, что это ложь. По его словам, певец репетировал свои песни и точно знал, какой будет концертная программа.

Видео дня

"Пишут в директ: "А что тут такого, спонтанно спел на русском "по просьбе", а музыканты подхватили". Объясню для тех, кто не в теме. На видео песни звучат с плейбеком (фонограммой). Олежка встретился с музыкантами за два дня до концерта и проводил первые репетиции в том самом ресторане, соответственно программа концерта была пройдена на репетициях, а плейбек концерта залит в компьютер. Не надо списывать все на спонтанное решение и сваливать с больной головы на здоровую. Все взрослые люди. Олежка снова зашел не в ту дверь", - отметил Горбенко в своем Facebook.

К слову, сам Винник пока официально не комментировал свое выступление.

Напомним, ранее экс-продюсер Олега Винника рассказывал, как певец пересек украинскую границу.

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