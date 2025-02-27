Артист, который молчит о войне, выехал за границу и продолжил там петь на русском.

Экс-супруга известного украинского артиста и ведущего Олега Кензова, который выступал на одной сцене с путинистами за рубежом, раскрыла, где сейчас находится певец. Диджейка Наталья Ярмоленко, более известная как Dj Madonnа, сообщила, что бывший планирует получить новое гражданство и рассказала какое.

В начале полномасштабного вторжения исполнитель осудил войну и политику Кремля. Однако со временем его позиция изменилась. Он выехал за границу и неоднократно выступал с русскоязычным репертуаром. Звезда быстро забыл о своей родине и начал петь для путинистов за пределами Украины.

В интервью украинскому блогеру Богдану Беспалову Наталья рассекретила, что сейчас ее экс-супруг находится в Греции. Олег, по ее словам, женился на женщине из Грузии и пытается получить гражданство этой страны. Более того, стало известно, что он стал отцом, у супругов родился общий ребенок.

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"Он в Греции. Он женился на девушке, она грузинка. Он подает на гражданство Грузии. У них уже ребенок родился. Он очень классно поет грузинские песни, сейчас в Грецию переехал - на греческом поет", - рассказала Dj Madonnа.

Кроме того, Ярмоленко указала, что бывший сейчас строит карьеру за рубежом, в частности, исполняя русскоязычные песни. Сама диджейка осуждает позицию Кензова и говорит, что возмущена взглядами украинцев, которые поддерживают его и до сих пор слушают его песни. Она надеется, что Олег больше не сможет вернуться в Украину.

К слову, Наталья и исполнитель поженились в 2015-м. Пара объявила о разводе в 2018 году. Разрыв их отношений был скандальным, в частности, женщина обвиняла экс-избранника в физическом насилии к ней и ее детям.

Напомним, ранее DJ Madonna оскандалилась выступлением для россиян за рубежом. В сеть "слили" видео, на котором женщина играет диджей-сет с русскоязычным репертуаром в клубе, посетителями которого являются россияне.

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