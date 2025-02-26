Экс-супруга Олега Кензова выступит в киевском клубе, владельцам которого, похоже, безразлично, что она выступает с русскоязычным репертуаром.

Экс-супруга украинского певца и ведущего Олега Кензова, который выступал на одной сцене с путинистами, диджей Наталья Ярмоленко, известная как Dj Madonna, оскандалилась за границей. Женщина выступала с русскоязычными треками в российских ночных клубах.

Об этом сообщил украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале BespaLOVmedia. После выезда за границу она на днях вернется в Украину. Диджейка выступит в одном из киевских ночных клубов. Правда, есть один нюанс.

Дело в том, что Ермоленко активно строила свою карьеру за рубежом и сейчас, в частности, она находится на Кипре, где, как утверждает звездный обозреватель, выступает в российских клубах, где выступают артисты из РФ.

По словам Беспалова, преимущественно посетителями таких клубов являются россияне. Более того, украинка на третий год полномасштабного вторжения в своих диджей-сетах до сих пор использует музыку российских певцов. На видео, которое распространил Богдан, видно, что Наталья без стеснения развлекается под свой диджей-сет, в который вошли треки артистов, поддерживающих войну в Украине.

Уже 28 февраля она приедет в Киев, где выступит в ночном клубе. Афиша с анонсом диджей-сета Натальи появилась на Instagram-странице клуба.

"Помните бывшую жену беглеца Олега Кензова - Dj Madonna? Так вот, эта дама сейчас на Кипре выступает в российских клубах со своим сетом для россиян, где выступают российские артисты. А уже 28 февраля наденет "вышиванку" и будет выступать в Киеве в Inki Bar. Вопрос к администрации и владельцам заведения - как вам давать возможность выступать той, которая поддерживает оккупанта?" - написал Беспалов.

Блогер обратился за комментарием к владелице заведения, однако пока что ответа о выступлении Dj Madonna не получил. А вот в соцсетях администрация клуба удаляет комментарии, в которых пользователи упрекнули ее за приглашение диджейки для выступления.

К слову, Ермоленко вышла замуж за Кензова в 2015-м. Уже через три года стало известно, что пара разорвала отношения. Их развод был скандальным. Женщина обвиняла бывшего в физическом насилии к ней и ее детям.

Что касается Кензова, то он также отличился своими скандальными выходками. В частности, с началом большой войны в Украине артист осудил путинский режим и даже посвятил одну из своих песен экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Позже он выехал за границу и неоднократно выступал с русскоязычным репертуаром. Певца замечали на одной сцене с путинистами, но свои поступки он не комментирует.

Напомним, ранее продюсер Михаил Ясинский высказался об Олеге Кензове. Он ответил, есть ли будущее у артиста в украинском шоубизнесе.

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