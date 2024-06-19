Известный украинский певец выступит на одной сцене с путинистами

Олег Кензов показал свое реальное отношение к Украине.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что у певца Олега Кензова запланировано выступление в Германии, где с ним на одной сцене развлекать публику будет предатель Джиган.

Концерт должен состояться 22 июня, в Билефельде. По словам Беспалова, главная "фишка" мероприятия – это "russian edition", на котором выступят русские артисты и будет звучать русская музыка.

"Но больше всего удивила афиша: в центре изображен путинист Джиган, а рядом с ним - Олег Кензов, совсем недавно живший в Киеве и пытавшийся украинизироваться. Мужчин объединяет не только рождение в Украине, но и большая любовь к деньгам любой ценой. Поздравляем Кензова в "клубе" предателей и потерявших свое лицо навсегда", - написал Беспалов на своем сайте.

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Блогер добавил, что Кензов уже не первый раз попадает в такие инциденты, но последним своим поступком он окончательно показал свое отношение к Украине и войне, развязанной Россией.

Стоит отметить, что Джиган, с которым и выступит Кензов, активно поддерживает преступный режим Кремля. Он родился в Одессе, но решил зарабатывать кровавые рубли и жить в стране-агрессоре.

Напомним, ранее известный продюсер высказался о предателе Олеге Кензове.

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