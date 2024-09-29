Мужчина отметил, что службу должен пройти каждый украинец.

Украинский певец и экс-лидер группы "Тартак" Сашко Положинский, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ, высказался о мобилизации звезд.

Он отметил, что многие известные люди считают себя более полезными в тылу и боятся брать оружие в руки. Но в армии есть немало небоевых должностей, на которые тоже нужны добровольцы.

"По моему мнению, все граждане Украины в условиях такой большой войны должны были бы пройти службу. Это бы показало, что страна небезразлична всем гражданам и восстановило бы справедливость в обществе. Одни люди добровольно или под давлением обстоятельств стали в ряды ВСУ и сейчас являются заложниками обстоятельств, потому что не озвучивают четких сроков службы с одной стороны, а с другой - люди из гражданской жизни не имеют желания защищать родину в ВСУ. Это огромная несправедливость", - рассказал Александр в интервью "Апостроф Lime".

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Положинский также добавил, что есть еще одна несправедливость, когда люди на высоких государственных должностях не проходят военную службу. Об этом он сказал так:

"Понимаю, что у многих людей эти должности являются очень ответственными, но я не уверен, что эти люди являются незаменимыми на своих должностях. И для справедливости в будущем, я считаю, что служба в ВСУ должна быть основанием для того, чтобы человек мог заходить на государственные или политические должности".

К слову, Саша Положинский ушел в ВСУ в мае 2022 года. Мужчина служил в 47-й отдельной механизированной бригаде. Однако сейчас он в рамках военной службы работает на радио "Армия ФМ", ведь таким был приказ его руководства.

Напомним, недавно известный украинский певец-воин Александр Положинский рассказал о заработке на службе.

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