Певица заявила, что многое переосмыслила и пережила.

Певица Злата Огневич заявила, что пока до конца не простила предпринимателя Андрея Задворного. После завершения проекта "Холостячка" они встречались всего полтора месяца.

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину на youTube.

По словам певицы, пережить разрыв ей помогла психотерапия.

"Я многое переосмыслила и пережила. Сегодня Андрею я от искреннего сердца желаю всего самого лучшего. Относительно его поступка, как мужчины - мнение свое я не изменила. Это было странно и недостойно на то время. Но я ему желаю мира, здоровья, чтобы у него, его семьи, ребенка все было хорошо. Чтобы он встретил ту девушку, с которой будет на одной волне", - поделилась переживаниями знаменитость.

Огневич отметила, что вновь начала обращать внимание на других мужчин.

"Капля грусти еще осталась. До конца не простила, поскольку еще должно пройти время, но относится к сложившейся ситуации стала легче. После этого я даже симпатизировала парням, смотрела и думала, что классный. Я в себе почувствовала то, что начала обращать внимание на других мужчин и это классный признак", — высказалась артистка.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, кто из крымчан ей писал.

Вас также могут заинтересовать новости: