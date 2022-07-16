Певица Злата Огневич заявила, что пока до конца не простила предпринимателя Андрея Задворного. После завершения проекта "Холостячка" они встречались всего полтора месяца.
Об этом она рассказала в интервью Славе Демину на youTube.
По словам певицы, пережить разрыв ей помогла психотерапия.
"Я многое переосмыслила и пережила. Сегодня Андрею я от искреннего сердца желаю всего самого лучшего. Относительно его поступка, как мужчины - мнение свое я не изменила. Это было странно и недостойно на то время. Но я ему желаю мира, здоровья, чтобы у него, его семьи, ребенка все было хорошо. Чтобы он встретил ту девушку, с которой будет на одной волне", - поделилась переживаниями знаменитость.
Огневич отметила, что вновь начала обращать внимание на других мужчин.
"Капля грусти еще осталась. До конца не простила, поскольку еще должно пройти время, но относится к сложившейся ситуации стала легче. После этого я даже симпатизировала парням, смотрела и думала, что классный. Я в себе почувствовала то, что начала обращать внимание на других мужчин и это классный признак", — высказалась артистка.
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала, кто из крымчан ей писал.
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