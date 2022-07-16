После полномасштабного вторжения РФ в Украину певицу поддержали не так много земляков.

Певица Злата Огневич, которая провела свое детство в Крыму, объяснила, выходил ли с ней на связь кто-то из знакомых оттуда. Звезда говорит - писали всего несколько человек. Детальнее она рассказала в интервью ведущему "Люкс ФМ" Славе Демину.

"Никто не написал мне в первый месяц. На второй месяц мне написала моя подруга детства: "Как ты? Что там у вас". Новостей, наверное, не читает, но окей. Я написала: "Я мечтаю, чтобы РФ сдохла. Слава Украине!". Она мне отвечает: "Героям слава" и диалог на этом закончился. Еще одна моя одноклассница из Крыма написала мне, когда я была аж в Америке. Это было где-то через два месяца (после вторжения, - ред). Она написала: "Ой, я вижу ты здесь, в Америке. Я тут рядом живу. Давай мы покатаемся на лодочке, я куплю манго". Я просто читала это и молча ох*ревала.

Я говорю: "Может ты не знаешь, но в нашей стране война. У меня нет настроения кататься на лодочке и поедать манго". Она говорит: "Я, конечно, все это вижу и знаю. И твои сториз вижу. А чего же ты не ездила на концерты собирать донаты, когда 8 лет "данбили бомбасс"?", - вспомнила Злата и отметила, что после этого она не продолжала диалог, потому что сочла это бессмысленной тратой времени.

Огневич отметила - по ее субъективному оптимистичному представлению, около 40% жителей Крыма сегодня поддерживают Украину и хотели бы деоккупации полуострова.

Напомним, Злата Огневич поделилась редким фото с младшей сестрой.

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