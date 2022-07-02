Певица рассказала, как проводила детство с семьей в Крыму.

Украинская певица Злата Огневич поделилась с подписчиками редким фото со своей младшей сестрой Юлией и рассказала милые истории из их детства и юности в Крыму.

Трогательная публикация вышла на ее странице в Instagram.

На фото сестры делают селфи, прижавшись головами друг к другу и мило улыбаясь. Злата одела белый топ и синюю рубашку, а ее младшая сестра Юлия выбрала белую вышиванку с золотой вышивкой.

"Лето. Жара. Крым. Судак. Мне 7 лет, я иду за детским питанием через весь город и представляю, что в это время могла бы себе прекрасно чилить на пляже.... Представляю очередь, которую еще надо отстоять и этот специфический "запах" в месте раздачи детского питания. Но дома ждет маленький розовый пухленький комочек (счастья или нет - время покажет ) и он хочет есть. Точнее - она. Моя сестренка", - делится воспоминаниями Огневич.

В юности стало уже интереснее. Сестры постоянно прикрывали друг друга, подкупая сладостями.

"А вот мы с тобой уже подростки, и я прошу тебя держать в тайне, что иду на диско. А ты за это получаешь орешки со сгущенкой (мое любимое печенье до сих пор, только уже веганское). Вот уже и ты идешь на диско, но не просишь никого держать в тайне, потому что сама - сплошная тайна", - шутит Злата.

Певица призналась, что очень любит свою сестру и счастлива, что она у нее есть.

"Время течет быстро и придет момент, когда ты будешь держать пухленький комочек счастья в своих руках. Да, время показало, что все же ты была комочком счастья. И сейчас я бы с удовольствием отстояла в очереди за тем детским питанием для тебя и вместо пляжа выбрала наши прогулки... Сестренка, я тебя сильно люблю и счастлива иметь такую солнечную девочку как соулмейт. To the moon and back", - трогательно закончила пост Огневич.

Подписчики были в восторге от нового фото и особенно тепло восприняли воспоминания из детства.

Напомним, ранее Огневич выложила в Instagram-stories красивые кадры со свадьбы своей сестры.

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