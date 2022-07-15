Ресторатор официально призналась, что сейчас она пребывает в Тель-Авиве. Девушка даже показала, что посетила концерт Дантеса.

Ресторатору Даше Кацуриной давно приписывали роман с украинским певцом Владимиром Дантесом. Парочка только подогревала слухи тем, что публиковали фото друг с другом, не показывая лица. Так, например, Даша выложила в своем блоге снимок с цветами, а в кадр "случайно" попала мужская рука с татуировкой как у Дантеса.

Конечно же, фанаты не верили в такие "совпадения" и знали, что Даша и Вова вместе.

Недавно Дантес отправился в Израиль. Там он готовился дать серию благотворительных выступлений, чтобы собрать деньги для Украины. По "стечению обстоятельств", Кацурина отправилась туда в отпуск. Но сейчас она уже перестала скрываться и рассекретила - побывала на концерте вероятного возлюбленного.

Так, Даша записала короткое видео начала выступления Дантеса. Он в своей речи упомянул об ужасном обстреле мирного города Винница.

"Били по нацикам. Там погибли, по официальной информации, 20 человек, 50 раненых. Среди них три ребенка, один младенец погиб. Мать осталась без ноги, на ее глазах погиб ее ребенок", - сказал Дантес.

"Владимир хотел отменить стендап, а потом решил не останавливаться и сделать выступление сегодня, потому что мы должны говорить, бороться, донатить! Потому что мы – украинцы и мы победим", - добавила Кацурина.

Напомним, недавно на пикантном фото Даши Кацуриной заметили Дантеса.

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