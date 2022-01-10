Одиозная российская певица Лолита Милявская, которая ранее рассмешила сеть неожиданным "признанием", жестко ответила на предложение "подлечиться".
Это произошло во время ее отдыха в Израиле - певица опубликовала в Instagram видео, на котором зачитала длинное сообщение, полученное в сети. Его автор - "представитель клиники ментального здоровья" - предложил Лолите "индивидуальную адаптированную программу реабилитации". Во время зачитывания Лолита не скрывала смех.
"Дорогой мужик, я с удовольствием оставляю себе и сексуальную зависимость тоже. А вообще, хочется сказать - Александр, шли бы вы н****й с такими предложениями", - резко заявила она, обратившись к автору сообщения.
Напомним, ранее Лолита напугала истерзанным видом и жуткими синяками, под "подозрением" оказался ее любовник. До этого она откровенно рассказала о сексе в необычных местах и опыте с женщиной