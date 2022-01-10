Лолита возмутилась рекламным предложением, поступившим от якобы представителя клиники.

Одиозная российская певица Лолита Милявская, которая ранее рассмешила сеть неожиданным "признанием", жестко ответила на предложение "подлечиться".

Это произошло во время ее отдыха в Израиле - певица опубликовала в Instagram видео, на котором зачитала длинное сообщение, полученное в сети. Его автор - "представитель клиники ментального здоровья" - предложил Лолите "индивидуальную адаптированную программу реабилитации". Во время зачитывания Лолита не скрывала смех.

"Дорогой мужик, я с удовольствием оставляю себе и сексуальную зависимость тоже. А вообще, хочется сказать - Александр, шли бы вы н****й с такими предложениями", - резко заявила она, обратившись к автору сообщения.

Напомним, ранее Лолита напугала истерзанным видом и жуткими синяками, под "подозрением" оказался ее любовник. До этого она откровенно рассказала о сексе в необычных местах и опыте с женщиной