По словам певицы, однополый секс у нее случился в 35-летнем возрасте.

Популярная певица Лолита Милявская призналась, что имела сексуальный опыт с женщиной, а также рассказала о сексе в необычных местах.

Об этом 58-летняя артистка поведала в интервью Иде Галич.

"Зачем надо предлагать секс с женщиной? Я из тех, кто пробовал мир по-разному и я попробовала его до 40", - призналась она. И добавила, что это произошло примерно в 35-летнем возрасте.

"Попробовала, но это было не мое, просто не мое. Да, этот опыт был, я его тоже не скрывала", - говорит Милявская.

На вопрос о том, в каком самом необычном месте у нее был секс, Лолита ответила, что такого места на планете уже нет. По ее словам, речь идет о телефонных будках, самолетах, плацкартном вагоне поезда. "Можно было даже не завешиваться", - с улыбкой сказала она.

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"По-моему, эти места никто не обходил", - добавила Лолита.

"Сейчас наверняка тоже есть много мест, просто сейчас есть жилплощадь, нет смысла", - говорит артистка, напоминая, что ранее в гостиницы нельзя было селиться вместе, не будучи в браке.

По словам Лолиты, секс в необычных местах ранее был связан с нехваткой жилплощади, "люди подходили к вопросу творчески".

Кто такая Лолита Милявская

Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку российской оккупации Крыма, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

Автор: Виолетта Орлова