Певица порадовала подписчиков шуточной песней.

Российская певица Лолита Милявская исполнила предновогоднюю шуточную песню и насмешила подписчиков.

Ролик она опубликовала в своем Instagram.

"Я устала ждать, плакать по ночам. Много дней молчит лента Instagram. Встала на весы, но боюсь смотреть. Как же я хочу, жрать и не толстеть", – поется в песне.

"Очень классно", "Спасибо за настроение", "Эта песня должна стать хитом этого года и следующего", "Лолита Марковна, песня огонь. Вы наш позитив и доза эндорфинов", "Прям новогоднее настроение появилось и желание уйти в отрыв", "Супер, Лолочка, я обожаю вас", – отреагировали подписчики.

Читайте также"Вечно молодой": 72-летний Леонтьев после операций шокировал внешностью (фото)Ранее сообщалось, как Лолита Милявская выступила в дуэте с Костой Лакостой на программе "Вечерний Ургант".

А до этого певица откровенно рассказала о сексе в необычных местах и опыте с женщиной.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова