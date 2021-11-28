Певица получила травмы во время съемок нового клипа.

Российская певица Лолита опубликовала в своем инста-блоге ролик, в котором показалась без макияжа и с синяками на руках. Певица отметила, что такие травмы она получила во время съемок клипа, который выйдет в конце февраля.

Также звезда добавила, что первыми синяки увидели гримеры, которые готовили ее к выступлению в театре "Модерн".

"Я думаю, что это на меня так странно сегодня гримеры смотрят. Оказывается, всему виной руки", – рассказала Лолита.

Читайте такжеБрежнева вспомнила, как на кастинге "ВИА Гры" у нее спрашивали о съемках в порноПоклонники предположили, что синяки на теле Лолиты - это следствие поведения ее любовника. Более того, в сети думают, что она встречается с абьюзером.

"Бьет, значит любит", "Лолу лупит новый бойфренд", "Синяки на руках, прическа - сексом пахнет", - пишут в сети.

Вот только сама певица поспешила опровергнуть эти домысли и отметила, что ее возлюбленный не имеет к этому никакого отношения.

Напомним, ранее Лолита представила совместную песню с Костой Лакостой "По-другому". Тогда же звезда призналась, что молодой украинский артист стал ей хорошим другом, которого она называет братом.

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Автор: Диана Могилевич