Она показала архивные фото с ним.

Американская актриса Дженнифер Энистон, которая известна по сериалу "Друзья", опубликовала архивные фото с покойным коллегой Мэттью Перри.

Сегодня, 28 октября, годовщина его смерти. Поэтому Энистон решила почтить память друга и написала об этом в Instagram.

"Один год", - подписала актриса и добавила смайлики в виде голубя и перебинтованного сердца.

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Она показала черно-белое совместное фото с Перри и кадры со съемочной площадки сериала "Друзья". Актер сыграл там персонажа Чендлера Бинга.

Что известно о смерти Мэттью Перри

Мэттью Перри умер 28 октября 2023 года. Его тело нашли в ванной комнате в доме. Мужчине было 54 года.

Позже оказалось, что он много лет боролся с наркотической зависимостью. А причиной смерти по результатам судебно-медицинской экспертизы стало "острое воздействия кетамина" на организм. Летом этого года в США правоохранители арестовали пятерых подозреваемых, которые могли поставлять Перри наркотики. Ими стали: помощник актера, двое врачей, его друг и девушка, которую называют "королевой кетамина".

Напомним, дом покойного актера Мэттью Перри продали за бешеную сумму.

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