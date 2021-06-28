Дочь Заворотнюк Анна призналась, что ей страшно читать новости о состоянии артистки.

25-летняя Анна Заворотнюк, дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, прокомментировала критическое состояние певицы МакSим (Марина Абросимова).

Поклонники Анны спросили у нее в Instagram, сможет ли выздороветь МакSим с поражением легких более 80%.

В ответ дочь Заворотнюк призналась, что ей страшно читать новости о состоянии артистки.

"Слышала. Очень страшно. Желаю ей самого скорейшего выздоровления. Надеюсь, что все будет хорошо и она справится", – отметила дочь онкобольной Заворотнюк.

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МакSим госпитализировали: что известно

Ранее в Instagram певица писала, что сдала тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Но состояние исполнительницы ухудшалось, не падала температура, ее госпитализировали и обнаружили поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому "для более эффективного лечения".

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Автор: УНИАН