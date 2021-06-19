У певицы диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией, но ПЦР-тест отрицательный.

Российскую певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние искусственной комы. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Об этом в субботу, 19 июня, сообщила «РИА Новости» представитель артистки.

У нее диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

«Насыщение кислородом в крови достаточно низкое. На кислород она не реагировала, легкие не прочищались, поэтому доктором было принято решение ввести ее в кому», — уточнила представитель.

Как отмечает РЕН ТВ со ссылкой на пиар-менеджера певицы Яну Богушевскую, МакSим ввели в медикаментозный сон, чтобы избежать кислородного голодания. Она подчеркнула, что прогнозы врачей положительные, поскольку певица «молодая и красивая».

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О госпитализации Максим стало известно 15 июня.

Сама 38-летняя певица сообщила, что выступала на концерте в Казани 12 июня с температурой 39, но подтвержденного коронавируса у нее нет. Она почувствовала симптомы простуды накануне, но решила не отменять выступление. 13 июня Максим снова сдала тест на COVID-19, и результат был отрицательным.

Певица объяснила, что ее состояние продолжало ухудшаться, температура не спадала, и врачи приняли решение о ее госпитализации.

Ранее певица сообщила в своем аккаунте в Instagram, что попала в больницу с поражением 40% легких. Максим отметила, что коронавирус у нее не выявили.

"Потом мое самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача, и меня забрали в клинику. На данный момент поражение легких от 40%, подтвержденного теста на COVID у меня нет, врачи говорят - пневмония", - сообщала ранее звезда.

В связи с этим намеченный на 19 июня концерт был отменен.

Справка УНИАН. МакSим (Марина Абросимова) - российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Популярность к артистке пришла в марте 2006 года после выпуска альбома "Трудный возраст", эта пластинка разошлась тиражом более 1,5 млн копий. А в 2007 году Максим признали самой коммерчески успешной российской певицей.

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Автор: Виктория Гордиенко