Отец актера Майкл Хаммер был пристрастен к "жестким" вечеринкам.

Известный американский журнал Vanity Fair опубликовал ранее неизвестные факты из жизни семьи фигуранта недавнего секс-скандала, актера Арми Хаммера.

Читайте такжеФигурант секс-скандала Арми Хаммер тайно выехал из дома, а в мусорном баке нашли странного манекенаВ публикации проводится параллель между мрачным семейным прошлым актера и его проблемами в настоящем.

Отмечается, что прапрадед Арми Хаммера Юлиус Хаммер был членом Коммунистической партии и провел 12 лет в тюрьме Синг-Синг за неудачно проведенный аборт. Его сын Арманд в ранние годы был также связан с коммунистами и провел десять лет в Советской России.

У Арманда, как и у его внука, были авторитарные манеры в обращении с женщинами. Одна из множества его любовниц, Марта Кауфман, рассказала, зачастую вынуждена подчиняться всем требованиям сексуального характера, «даже когда они были чудовищно унизительными».

Отец актера Майкл Хаммер был пристрастен к «жестким» вечеринкам, пока не встретил мать Арми, Дрю Мобли.

Самым странным фактом об отце Хаммера журнал называет «секс-трон», которым Майкл владел и который он называл «стулом для шалостей». Выглядел этот трон так: высотой около семи футов отверстие в сиденье, клетка под ним и крюк.

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Автор: УНИАН