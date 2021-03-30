Арми Хаммер / фото kinopoisk
Известный актер Арми Хаммер на фоне обвинений в сексуальном насилии лишился еще одной роли, на этот раз – в драме о холодной войне «Шпион на миллиард долларов».
Читайте такжеВ сеть слили разоблачительную переписку с "жертвой изнасилования" Арми Хаммера (фото)Об этом пишет Variety.
В фильме Хаммер он должен был сыграть вместе с Мадсом Миккельсеном. Эта картина была последним проектом в расписании Хаммера. Теперь все студии, работавшие с ним ранее, прекратили сотрудничество.
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