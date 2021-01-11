Доказательств подлинности шокирующей переписки актера с девушкой нет, многие поклонники звезды считают ее подделкой.

Известного американского актера, звезду фильма "Назови меня своим именем" Арми Хаммера обвинили в каннибализме.

Скандал разгорелся после того, как в Twitter появились скриншоты с якобы его перепиской с женщиной.

Читайте такжеМолодая вдова Хью Хефнера едва не умерла из-за операции по пересадке жираКак сообщает Super.ru, любовница актера слила его жуткие сообщения, утверждая, что это не фейк, а реальный диалог.

"Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь", - говорилось в одном из сообщений.

"Я однажды вырезал сердце еще живого животного и съел его, пока оно было теплым", - такой диалог с якобы Хаммером слили в сеть.

"Насиловать тебя на полу с ножом в руке. Все остальное кажется скучным. Ты плачешь и кричишь, я стою над тобой. Я чувствовал себя Богом", - якобы писал актер.

Однако доказательств подлинности переписки актера с девушкой нет, многие поклонники звезды считают ее подделкой.

Арми Хаммер: чем известен актер

Арми Хаммер - американский актер, наиболее известный по ролям близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме Дэвида Финчера "Социальная сеть", принца Эндрю Олкотта в фильме Тарсема Сингха "Белоснежка: Месть гномов", Джона Рида в фильме Гора Вербински "Одинокий рейнджер", Ильи Курякина в фильме Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.", а также Оливера в фильме "Назови меня своим именем".

В 2010 году женился на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс, у них родилось двое детей. 10 июля 2020 года Арми объявил о расставании с Чеймберс.

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Автор: Ольга Робейко