Певица опубликовала фото с мужем, но почему-то решила не показывать его полностью.

Популярная певица Вера Брежнева подогрела слухи о разводе с продюсером Константином Меладзе. На фоне информации о том, что артистка и ее муж якобы разъехались, она показала презрение к нему на своей странице в Instagram.

Так, Брежнева решила взять участие во флешмобе "Покажи свой летний день" и разместила в инста-сториз фото с Меладзе. На нем они позируют на яхте.

Многих фанатов озадачило фото, потому что на нем можно заметить, как певица будто бы "воротит нос" от мужа, смотря в сторону. Сам Меладзе на снимке обнимает Брежневу.

Довольно странно и то, что певица наполовину обрезала фото с мужем, оставив его практически за кадром. На фоне слухов о разводе Брежнева лишь раззадорила фанатов, которые сочли ее поступок демонстрацией презрения к Меладзе.

Фанаты начали подозревать, что в отношениях Брежневой и Меладзе мог случиться разлад после интервью брата продюсера - певца Валерия Меладзе. Он проговорился о том, что артистка и его родственник живут не вместе.

Напомним, недавно стало известно о щедром подарке, который Брежнева получчила от мужа. Меладзе подарил ей на годовщину свадьбы кольцо за 600 тысяч гривень.

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Автор: Виолетта Орлова