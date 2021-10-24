23 октября супруги отмечали шестую годовщину свадьбы.

Популярная певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе 23 октября 2015 года тайно поженились в Италии. С тех пор они уже не скрывают свои отношения, вместе проводят время и делятся с подписчиками радостными моментами из совместной жизни.

В этот раз Вера не только трогательно высказалась о своем супруге, но и похвасталась его дорогостоящим подарком. В кадре влюбленные сидят в машине. Константин положил руку Вере на ногу, а она накрыла ее своей ладонью.

"Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении, я ещё не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастливой. Любовь спасёт мир", - написала Вера.

Также на снимке она засветила бриллиантовое кольцо-змейку от всемирно известного бренда Bulgari, которое ей подарил Меладзе. Отметим, стоимость этого кольца достигает 637 тысяч 744 гривны.

"Как мило", "Вау! Столько лет и все ещё есть сюрпризы", "Как классно получать такие сюрпризы", "Любите друг друга", - пишут поклонники.

Читайте такжеКухар, Горбачева, Саливанчук: кто из звезд закатывает скандалы мужьям за "лайки" в InstagramНапомним, ранее Вера Брежнева щегольнула роскошной фигурой в соблазнительном наряде.

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Автор: Диана Могилевич