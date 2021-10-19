Брежневу тут же осыпали комплиментами в комментариях под фото.

Известная украинская певица и экс-"виагра" Вера Брежнева не перестает удивлять фанатов своей роскошной фигурой.

Читайте такжеЛилия Ребрик похвасталась подтянутой фигурой в шелковом платье (фото)В этот раз на своей странице в Instagram она разместила фото, на котором предстала в серебристом топе, подчеркнувшем ее сочную грудь и оголившем идеально плоский живот, и юбке с бахромой.

"Давно не было красивых фото в ленте. И когда ты чувствуешь себя переваренным шпинатом, особенно хочется такие фото выставлять. Самомотивация на время акклиматизации", - подписала шикарный снимок поп-звезда.

Кто такая Вера Брежнева

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась 3 февраля 1982 года в Днепропетровской области.

Певица была солисткой группы "ВИА Гра" в 2003-2007 годах. После ухода из коллектива начала сольную карьеру.

Певица замужем за продюсером Константином Меладзе с 2015 года.

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Автор: Виолетта Орлова