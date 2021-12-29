Супруги решили немного отдохнуть во Львове.

Украинский артист Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова отправились во Львов с полугодовалым сыном Михаилом, чтобы немного отдохнуть. Так, они остановились в одном из отелей города.

В своем Instagram девушка поделилась роликом, на котором Павлик приносит ей в номер чашку с кофе, а сама Катя встречает его без одежды. Такое внезапное появление супруги озадачило артиста.

Читайте такжеСамый затяжной развод в Голливуде: Шварценеггер официально свободен"Ты испугала меня. Я открываю дверь, а тут раз – и голая женщина передо мной стоит", - сказал Виктор Франкович.

На такие слова Павлика Катя ответила с недоумением. Мол, почему он испугался своей обнаженной супруги, ведь она не чужая женщина.

"Чем это я тебя испугала? Тем что голая стою? Так это же твоя женщина, а не чужая", - сказала Репяхова.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова подала иск против экс-жены Павлика.

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