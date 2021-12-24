Первый иск блогерши суд отклонил. После этого Екатерина рассказала о неурядицах в семье.

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова вновь судится с бывшей артистка Лорой Созаевой.

Об этом она сообщила в Instagram.

Ранее Екатерина уже подавала заявление в суд на Созаеву, поскольку хочет отсудить у женщины моральную компенсацию за то, что она назвала ее "неуважаемой" и "наглой тварью".

Читайте такжеЖена Павлика хотела "сбежать" из Украины после намека на развод (фото)Тогда суд отклонил иск из-за неправильного оформления документа. Репяхова с адвокатом исправила все ошибки и обратилась в суд повторно.

На этот раз с Екатериной в суд поехал и Виктор Павлик.

"Едем с мужем в суд", - отметила Екатерина.

Добавим, что недавно блогер рассказала о конфликтах в их семье. По словам Репяховой, очень обидел ее тем, что не поддержал намерения судиться с Созаевой. Очевидно, артист встал на сторону жены.

Ситуация в семье Виктора Павлика и Екатерины Репяховой - что известно

В октябре этого года Павлик вляпался в скандал. Его экс-супруга заявила, что он выгоняет ее из квартиры.

"Я худею очень быстро. Не знаю, как другие, а мне достаточно сказать, что меня выселяют из квартиры и я сразу становлюсь как тростиночка", - рассказала Лариса Созаева.

На такое заявление ответила нынешняя жена Павлика. Репяхова раскрыла подробности скандала с его бывшей и заявила, что никто Созаеву из квартиры не выселяет. Ей предложили выгодный договор, но она отказывается жить за свои деньги.

После этого молодую жену Павлика атаковали недоброжелатели. Репяхова пожаловалась, что ее "хотят уничтожить". В отношениях звездной пары произошла серьезная ссора, а вскоре заплаканная жена артиста намекнула на развод.

Вас также могут заинтересовать новости: