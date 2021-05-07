Рэперша опубликовала новый коллаж.

Популярная украинская реперша Alyona Alyona опубликовала новую фотопародию, на которой воспроизвела образ певицы Lizzo.

Читайте такжеТексты песен alyona alyona изучают в Кембриджском университетеФото появилось в ее Instagram.

На снимке рэперша с зелеными волосами позирует обнаженной, облепленная золотистыми звездами. При этом она прикрываей свою пышную грудь руками.

«Когда хватают звезду с неба – я слышу шум! В 2018 году я стала известной и меня стали звать на разного рода мероприятия, где было много известных людей. И каждый раз возвращаясь в Барышевку, я становилась мишенью – каждый знакомый норовил узнать, а как же те звезды ведут себя в реальной жизни и действительно ли они такие как на экране», – отметила девушка в подписи к фото.

«Заявляю откровенно – звездная болезнь есть, ею болеют часто и далеко не всем удается приземлиться», – добавила она.

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Автор: Катерина Шварц