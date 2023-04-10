Певица отвергла все упреки.

Украинская блогерша и певица Анна Тринчер рассказала о неприятном инциденте. Ее обвинили в том, что она якобы обманывает людей и даже не платит им деньги за работу. Певица не стала молчать.

В TikTok Тринчер выложила видео, в которых подробно обо всем рассказала. Оказалось, что недавно она решила нанять контент-менеджера, чтобы этот человек работал на певицу на постоянной основе и получал ежемесячную зарплату. В этот момент к Тринчер как раз обратилась девушка Луиза, предложившая ей свои услуги.

Певица согласилась и отметила, что ей нужно увидеть работу контент-мейкера и протестировать ее навыки. Они договорились о пробных съемках. Девушке сразу сообщили, что она получит деньги после тестового периода, также ее известили, что она должна снимать видео с Тринчер в белье.

Видео дня

Съемки состоялись, а уже на следующий день певица увидела в TikTok множество видео, в которых контент-мейкер обвинила ее в мошенничестве. Как оказалось, девушка "забыла" о договоренностях и начала поливать блогершу грязью.

"Я обманываю людей", - пошутила о ситуации Тринчер.

Впоследствии певица узнала, что она согласилась сотрудничать с девушкой, которая выдает чужой контент за собственный и просто публикует видео, которые на самом деле снимала не она. Мало того, Тринчер заявила, что эта девушка ворует работы у российского фотографа. Певица опровергла все обвинения и закрыла эту тему, а Луиза после этого удалила видео с Тринчер и закрыла комментарии в своих социальных сетях.

Напомним, недавно Тринчер в полупрозрачном белье устроила "пожар" в сети.

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