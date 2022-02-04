Певец также рассказал об отношениях с мамой и вспомнил конфликт с Игорем Кондратюком.

Украинский певец Виталий Козловский откровенно рассказал, оправился ли он после потери отца. Он признался, как пережил трагедию и что его огорчает больше всего.

Исполнитель поделился личным эксклюзивно для проекта "ЖВЛ" на 1+1, сообщает пресс-служба канала.

Напомним, в конце лета 2021 певец Виталий Козловский поделился с поклонниками трагической новостью – на 75-м году жизни не стало папы Виталия Сергеевича.

"Самая большая моя досада, что папа никогда не жаловался на здоровье. Более того, он скрывал всегда свое состояние, и это стало главной причиной того, почему он уже не с нами", – рассказал певец.

Читайте такжеУкраинский певец трогательно рассказал о покойном отце: "был моим лучшим другом"В откровенном интервью артист также поведал, как изменились его отношения с мамой, которая уже много лет живет в Италии, вспомнил скандал с Игорем Кондратюком и признался, готов ли к отцовству.

"Об этом нужно не говорить. Это нужно делать. У меня так долго были какие-то страхи. Как это, маленький ребенок, когда появится, он займет все мое время. Клянусь, сегодня я уже думаю совсем другое. Как говорил мой папа – давай, давай, не бойся. Я понимаю, что я об этом жалеть не буду", – прокомментировал Козловский.

Премьера нового сезона проекта "ЖВЛ" на телеканале 1+1 состоится в 09:25 7 февраля.

В шестом сезоне "ЖВЛ" появится новый цикл историй "Династия", известные украинские семьи, в которых несколько поколений творят историю в своей профессии.

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