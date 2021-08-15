Виталий Сергеевич Козловский ушел из жизни в возрасте 74 лет.

У певца Виталия Козловского умер отец. Печальную весть исполнитель сообщил в своем Instagram.

"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире – Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947–15.08.2021). Пишу не для сочувствия, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия, или просто взгляните на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", - написал он.

Виталий Сергеевич Козловский ушел из жизни в возрасте 74 лет.

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Автор: Григорий Бондарь