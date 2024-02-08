Она позировала для известного глянца.

Британский глянцевый журнал VOGUE снял для обложки 40 известных женщин, которых называют иконами моды, чтобы эффектно объявить о последнем номере под председательством Эдварда Эннинфула.

В кадре появились Опра Уинфри, Сальма Хайек, Наоми Кэмпбелл, Джейн Фонда, Майли Сайруз и многие другие. Среди женщин оказалась и российская модель Ирина Шейк.

Мало того, что всемирно известный глянец продолжил сотрудничество с Шейк, так ее еще и нарядили в нижнее белье от украинского бренда ZHILYOVA.

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Как отреагировали пользователи сети

"Второй год войны, а в мировом журнале - Шейк?"

"Она поддерживает убийства украинцев, а вы снимаете ее для обложки. Вы там совсем уже что ли?"

"Жесть. Такое ощущение, что мир не то, что устал от войны, а просто забыл о том, что Россия делает с Украиной"

"О чем вы думали, когда ее звали? Что вы делаете?"

Стоит отметить, что VOGUE - не единственный глянец, который сотрудничает с моделью, поддержавшей агрессию Кремля. Например, ранее журнал V Magazine попал в скандал после того, как разместил на обложке Шейк.

Тогда знаменитость позировала в черном платье, приоткрыв зону декольте, где красными буквами было написано ее имя. Кроме того, она надела красные высокие перчатки, которые украинцы сравнили с кровью невинных жертв, погибших из-за войны.

Позиция Ирины Шейк по войне в Украине

Ранее модель обнародовала фотографию из бани, где ела салат "Оливье". К этому снимку она добавила подпись: "Russianzz on Wednaday". По неизвестным причинам звезда решила вместо буквы "S" написать две буквы "Z" в аглийском слове "russians".

Символ Z обозначает полномасштабное вторжение России в Украину, как и символ V. Позже Шейк оправдалась за символ оккупантов, но украинцы ее не простили.

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