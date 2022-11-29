Американский глянец попал в скандал, выпустив номер с пророссийской моделью.

Американский глянец V Magazine выпустил очередной номер, на обложке которого появилась пророссийская модель Ирина Шейк. Знаменитость позировала в черном платье, приоткрыв зону декольте, где красными буквами было написано ее имя. Кроме того, она надела красные высокие перчатки, которые украинцы сравнили с кровью невинных жертв, погибших из-за войны.

Также на новой обложке можно увидеть большую букву V - символ российского вторжения в Украину.

В результате в социальной сети Instagram разгорелся настоящий скандал. Фолловеры забросали страницу глянца гневными комментариями и уточнили, что издатель поддерживает терроризм в Украине.

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Реакция сети на обложку с Ириной Шейк

"Это кровь на твоих руках?"

"Вы считаете уместной фотосессию с российской моделью, которая поддерживала войну и геноцид? Вы понимаете, что россияне в основном думают, что вы тем самым поддерживаете их агрессию против Украины, и более того, ставите V на картинке, которая является одним из главных символов российской атаки?"

"Мммм, она любит войну и большая поклонница Путина. Хороший выбор"

"Вы смеетесь?! "V" + русская модель + полная сила? Может вы просто не в курсе, но похоже вы кровавые сторонники российской агрессии в Европе"

Ирина Шейк: позиция относительно войны в Украине

Недавно модель обнародовала фотографию из бани, где ела салат "Оливье". И вроде бы ничего, если бы не ее подпись к фото: "Russianzz on Wednaday". По неизвестным причинам звезда решила вместо буквы "S" написать две буквы "Z" в аглийском слове "russians".

Отметим, символ Z обозначает полномасштабное вторжение России в Украину, как и символ V.

Позже Шейк оправдалась за символ оккупантов после скандала в сети.

"Иногда салат это просто салат. Я даю слово: никаких зашифрованных посланий или политических высказываний здесь. Желаю каждому любви", - написала Шейк.

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