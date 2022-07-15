Супермодель лишь один раз высказалась на тему войны России против Украины.

Российская супермодель Ирина Шейк, которая использовала букву "Z" в оформлении поста в соцсети, заявила, что не имела в виду поддержку войны России в Украине. Отметим, что эта буква является одним из рашистских символов, которым российские оккупанты обозначают свою технику.

После того, как Шейк опубликовала фото салата оливье в сети и подписала его сленговым "russianzz on wednesday", на нее накатилась волна критики. Модель удалила фото и перезалила ее еще раз без надписи, а впоследствии опубликовала еще один пост, в котором отметила, что не имела в виду поддержку войны.

"Иногда салат это просто салат. Я даю слово: никаких зашифрованных посланий или политических высказываний здесь. Желаю каждому любви", - написала Шейк.

Отметим, что модель родилась в России, однако последние 15 лет проживает в США. Супермодель лишь один раз высказалась на тему войны России против Украины выложив пост с надписью No To War и ссылкой на благотворительные фронды, помогающие украинцам.

Напомним, располневшей путинистке Лорак заблокировали счет в России.

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