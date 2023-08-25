Музыкант признает, что сделает так, как будет нужно.

Украинский музыкант и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя честно рассказал, хочет ли он вернуться на фронт. Музыкант пошел на войну в первые дни полномасштабного вторжения, он рассказывал, что был парамедиком и находился "на нуле".

Впоследствии подразделение Тополи вывели. Сейчас он не воюет, однако признает, что может снова отправиться на фронт. Это произойдет, если поступит такая команда. Артист признает, что сам он этого не хочет.

"Если Залужный скажет, то вернусь. Нас отправили его решением, до отдельного распоряжения. Желания нет, конечно. У меня не было желания и в первый день воевать. У кого есть желание идти и умереть от выстрела или от мины, или просто так убивать человека? Но есть желание и понимание того, что Украина должна выстоять, Украина должна выжить. И ради этого нужно делать это", - пояснил Тополь в интервью славе Демину.

Артист не скрывает, что ему не нравилось находиться на фронте. Когда он вышел с передовой, то в первый месяц было тяжело. Тополя чувствовал определенную "ломку за адреналином".

"Я не получал удовольствия от войны. Я не из той категории людей, но мы приняли решение и мы пошли. Поэтому я не буду врать и говорить, что хочется вернуться туда", - добавил Тополь.

Напомним, ранее Тополя анонсировал концерт в Крыму. Артист отметил, что очень хочет выступать на полуострове уже в следующем году.

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