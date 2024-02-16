Музыканты назвали причину.

Украинский группа "Антитела" отметил, что сейчас неуместно Украине участвовать в песенном конкурсе "Евровидение". Об этом они заявили в недавнем интервью изданию Хочу.

Мужчины говорят, что стоит подумать, зачем тратить сколько денег в то время, как в стране идет война.

"Недавно у нас с другом поднимался вопрос, как объяснять европейцам и тем, кто поддерживает Украину, что мы столько денег будем отправлять от нашей страны на "Евровидение"? Возможно, стоило отказаться участвовать. И сказать: "Видите, мы на всем экономим, поскольку мы нуждаемся в средствах и снарядах", - сказал участник группы Сергей.

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Такое мнение поддержал и лидер группы Тарас Тополя. Он подчеркнул, что дуэт alyona alyona & Jerry Heil очень талантливый, но в следующем году лучше отказаться от участия в подобных шоу вообще.

"Девушки выиграли - молодцы, пусть едут представлять. Что уж сейчас говорить? Но в следующем году действительно надо подумать, что, возможно, нам стоит сэкономить", - добавил Тарас.

Напомним, ранее группа "Антитела" попала в громкий скандал с военным, потерявшим глаза. Тогда участник группы грубо ответил на сообщение защитника.

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