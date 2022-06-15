Недавно стало известно, что всемирно известный голливудский актер Джонни Депп выиграл суд у своей теперь уже бывшей жены Эмбер Херд. Он "очистил" свое имя от клеветы и обвинений, которые прозвучали в его адрес после развода и порядком подпортили репутацию. Теперь в пропасть катится карьера Эмбер, сцены с которой вырезали со второй части фильма "Аквамен".
Об этом сообщает издание Just Jared, ссылаясь на собственные источники. Якобы планируется, что фрагменты будут переснимать с другой героиней.
Отмечается, что изначально создатели "Аквамена" хотели полностью убрать сцены с Эмбер Херд, однако поклонники угрожали бойкотом ленты, поэтому ее появление в картине урезали до 20 минут.
"Источники, близкие к производству "Аквамена", сообщили нам, что "Эмбер не была полностью вырезана из фильма. У нее все еще есть небольшая роль". Другие наши источники по-прежнему говорят, что Эмбер будет заменена", - говорится в сообщении издания.
Напомним, Эмбер Херд пожаловалась на травлю в соцсетях и проплаченных свидетелей Деппа на суде.
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