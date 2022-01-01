Каменских примерила короткое черное платье с декорированным корсетом и босоножки на каблуке

Украинская певица NK (Настя Каменских) призналась фолловерам, что ее желание в новогоднюю ночь было простым, но очень важным. 2022-й звезда встретила в ультракоротком платье.

Свій аутфіт певица показала в Instagram.

Для празднования Нового года звезда выбрала откровенный, но очень элегантный лук. Каменских примерила короткое черное платье с декорированным корсетом и босоножки на каблуке.

Читайте такжеНастя Каменских рассказала о депрессииNK поделилась, что именно загадала на Новый год. По словам певицы, ее желание было простым, но чрезвычайно важным.

"Я загадала самое простое, но самое важное: здоровье и счастье себе и близким, достижение поставленных целей и море вдохновения и любви", – написала в посте NK.

Фолловеры засыпали певицу комплиментами и отметили, что она всегда выглядит хорошо.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Настя Каменских поделилась с фолловерами новым снимком, на котором предстала в нюдовому образе.

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