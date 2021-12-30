Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с фолловерами новым снимком, на котором предстала в нюдовом образе.

Звезда надела кожаный топик бежевого цвета, а на плечи накинула молочный свитер. При этом Каменских сделала высокий хвост, выпустив несколько кудрявых локонов. Дополнила она образ лаконичными украшениями и нежным повседневным макияжем.

Читайте также"Перед их носом мы спали вместе": MELOVIN удивил подробностями личной жизни (видео)"Новый Год - время чудес и подарков. Когда появляется ещё один повод порадовать своих близких чем-то особенным, что будет напоминать о том, как сильно мы их любим. Дарите любимым свои чувства. И пусть они всегда украшают вас", - подписала фото Настя.

"Красотка", "Ты просто супер", "Шикарная", "Снежная королева", "Нереальная", - пишут поклонники в комментариях под фото.

Напомним, ранее Андрей Данилко отшлепал Настю Каменских в эфире шоу "Маска".

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