Лазарев негативно высказался о новогодней песне, которая уже много лет остается хитом.

Российский певец Сергей Лазарев гневно прошелся по песне Потапа и Насти Каменских. Артиста возмутил новогодний хит артистов "От сосны".

На российском шоу "Мызыкалити", которое ведет Максим Галкин, Лазарев оценивал новогодние песни и весьма негативно высказался о работе Потапа и Каменских.

Певец бурно отреагировал на композицию, он махал руками, выпячивал глаза и смеялся, прикрывая лицо. Гримасы Лазарева нравились гостям студии, ведущий шоу Максим Галкин поощрял оскорбительное поведение артиста и сам подначивал его к критике Потапа и Каменских.

Лазарев отметил, что он уважает украинских звезд и знает, насколько качественную музыку они могут делать. Однако эта песня его возмутила.

"Это прямо днище, я считаю. Просто так каламбурить это прямо себя не уважать", - заявил Лазарев.

После этого Галкин пытался оправдать новогоднюю песню и артистов, но Лазарев был непреклонен. Он поставил Потапу и Каменских "четкую единицу".

Напомним, не так давно Лазарев жестко опозорил свою соведущую Леру Кудрявцеву. Он едва не стащил с нее парик.

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