Артистка объяснила, как относится ее муж к возможному переезду жены.

Известная грузинская певица Нино Катамадзе, которая ранее "прошлась" по россиянам, которые бегут от мобилизации в Грузию, ответила, планирует ли переехать в Украину. Артистка неоднократного говорила об этом, однако пока окончательно не подтвердила своих планов.

Сейчас, как отметила исполнительница в интервью "Суспільному", она пока не готова дать четкий ответ относительно переезда. Знаменитость говорит, что не исключает переезд, но пока не знает, как будет складываться ее жизнь в дальнейшем. Сейчас в ее планах этого нет.

По ее словам, в сложное время для Грузии, где ежедневно происходят протесты, она нужна своей родине. Поэтому звезда решила остаться в своей стране и продемонстрировать поддержку гражданам.

"Не знаю... Потому что торгуют, конечно, некоторыми моими интервью, что я переезжаю в Украину. Но это такая интерпретация журналистов. Моей стране сейчас нужно, чтобы мы были там и делали важные дела нашим присутствием, нашей позицией. Чтобы наша Украина не была одна, чтобы мы должны были стоять крепко на ногах. Чтобы мы вместе, наконец, открыли двери в Европу. Чтобы людей и стран, которые защищают нас, было много. Чтобы наш общий враг не испортил будущее наших детей", - рассказала Нино.

В то же время Катамадзе стала одной из тех артистов, которые, несмотря на полномасштабную войну, не перестали выступать в Украине и поддерживать народ. Артистка заверила, что ее муж не против этого и поддерживает любимую. По ее мнению, она должна быть рядом с Украиной во времена войны, а не находиться за тысячи километров и писать посты в сети, которых недостаточно.

"Он даже не против, если я перееду жить здесь. Потому что, когда твое сердце горит, оно видно, что твоя любовь - это истинное и честное. Когда ты хочешь порадовать хоть одного человека твоим присутствием, твоими объятиями, твоим пением, то это надо делать. Невозможно просто сидеть дома и строчить в социальных сетях", - убеждена исполнительница.

Напомним, ранее Нино Катамадзе ответила, почему гастролировала по России. Певица призналась, что пыталась уехать из Грузии.

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