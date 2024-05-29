Певица призналась, что пыталась уехать из Грузии.

Известная грузинская певица Нино Катамадзе за время своей музыкальной карьеры давала много концертов в России. Артистка объяснила, почему ей приходилось гастролировать, и хочет ли она снова выступить в РФ.

Как рассказала исполнительница, в начале 2000-х Грузия не была таким развитым государством, как сейчас. Поэтому до 2019 года Нино давала концерты в стране-агрессорке. По ее словам, деятельность там была скорее вынужденной, чем желанной.

Артистка призналась, что во времена Советского Союза она хотела эмигрировать из Грузии. Она пыталась получить американскую и британскую визу, но получила отказы.

"Несмотря на то, что прекрасная Грузия начинала жить как независимая страна, все равно не были еще развиты те институты, как сегодня, и не были открыты европейские, американские двери. И поэтому я один - два раза пыталась идти в американское и английское посольство. Конечно, меня никто не пустил. Это болезненная тема и наша реальность", - поделилась Катамадзе.

Знаменитость говорит, что после вторжения России в Украину она многое осознала. В будущем звезда сцены не планирует возвращаться к гастролям по России.

"Поэтому моя деятельность в России говорит о том, что у меня не было выбора и я выбирала то, что я имела под рукой. Увидела многое и сделала много выводов. Думаю, ездить в Россию не буду", - указала Нино.

Позиция Катамадзе относительно войны в Украине

Катамадзе с первых дней полномасштабного вторжения стала на сторону Украины. Более того, кроме постоянных призывов прекратить войну, певица также занималась волонтерством в Грузии, чтобы помочь пострадавшим украинцам. Летом 2022 года Нино выступала в Киеве на благотворительном концерте для военных.

Исполнительница даже раздумывала над тем, чтобы переехать в Украину, ведь на родине уже около 3 лет не выступает. Причина в том, что ее недолюбливают власти Грузии, потому что артистка говорит правду о руководстве государства.

Напомним, ранее Нино Катамадзе рассекретила, планирует ли переезжать в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: