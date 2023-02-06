Путинист посетил престижную международную премию.

Путинист Филипп Киркоров, который поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины и является фанатом кровавого диктатора, появился на 65-й церемонии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Однако там его ждал лишь позор.

В своем Instagram Киркоров похвастался тем, что он отправился на церемонию. Однако никто не ждал путиниста, он прошел как обычный зритель, на ковровую дорожку его, конечно же, никто не пустил.

Киркоров сидел очень далеко от сцены. Путинист зря наряжался, выглядел он максимально нелепо. Пока голливудские звезды выбирают необычные наряды, роскошные платья или же провокационные костюмы, Киркоров предпочитает "кричащие" вещи с логотипами модных брендов. Но такой "роскошью" трудно выделиться на фоне стильных артистов с мировыми именем.

Видео дня

Путинист всем своим видом пытался показать, что он будто бы задействован в церемонии, однако всем было плевать на Киркорова. Он снимал выступления звезд, публиковал видео и отмечал аккаунты мировых знаменитостей, пытаясь привлечь их внимание.

Но самый главный позор Киркорова случился позже. Путинист попытался привлечь внимание Мадонны. Он снимал певицу и надеялся на то, что та его заметит. Однако Мадонна открыто проигнорировала путиниста. Звезда прошла мимо Киркорова и даже не смотрела в его сторону.

Напомним, ранее стало известно, что православные активисты требуют у Киркорова через суд миллион за пляски на кресте.

Вас также могут заинтересовать новости: